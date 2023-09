Homem corre ao ver Força Tática e acaba preso

A Força Tática da Polícia Militar, realizou a detenção de um homem que estava com um mandado de prisão, na manhã desta segunda-feira (4), na rua Rogaciano Garcia Moreira, no bairro Vila Verde, em Três Lagoas.



A equipe tática do 2° BPM (Batalhão de Polícia Militar), realizava rondas ostensivas pelo bairro Vila Verde, quando ao acessarem a rua Rogaciano Garcia Moreira, avistaram um homem que teria corrido ao ver o camburão da PM.



Ao ver o somem correndo, os militares optaram pela abordagem e conseguiram interceptar o suspeito, antes que entrasse em alguma residência. Durante revistas no suspeito de 28 anos, nada de irregular como drogas ou armas foi encontrado, mas durante uma checagem no banco de dados da Justiça Estadual, foi constato um mandado de prisão aberto no dia 17 do mês de agosto.

Continue Lendo...



O homem recebeu voz de prisão e foi levado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi levado até a carceragem da 1ª DP, para aguardar sua transferência ao Presídio de Segurança Média.