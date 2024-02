Homem é atingido por tiros após perseguir vizinho com faca

Um homem, de 37 anos, foi atingido por disparos de arma fogo após uma discussão com o vizinho, de 41 anos, na noite deste domingo (25), no bairro Jardim Guanabara, região sul de Três Lagoas (MS).

Testemunhas contaram que a vítima teria perseguido o vizinho, com uma faca, depois da briga. Segundo relatos de pessoas que conversaram com os militares do 2º Batalhão da Polícia Militar, além da esposa do autor dos disparos, durante a discussão, o vizinho teria sacado o revólver e efetuado o disparo contra o suspeito, que estaria armado com uma faca, para se defender.

O homem levou um tiro no braço esquerdo e outro na perna direita, de acordo com os familiares dele. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) o levou ao Hospital Auxiliadora. Para os militares, a esposa do autor dos disparos, confirmou o ocorrido e disse que o marido atirou em legítima defesa.

Os policiais militares foram ao Hospital Auxiliadora e conversaram com a vitima, que teria confirmado os fatos e permanece em observação médica, sem risco de morte.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), como tentativa de homicídio, e será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil. O motivo da briga não foi informado.