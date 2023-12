Homem da tapa em desconhecida e apanha do marido da vítima

Um homem de 39 foi agredido a pauladas após agredir sem motivos algum, uma mulher que ele nem conhecia na tarde desta quarta-feira (27), na avenida Padre João Thomes, cruzamento com a rua Orestes Prata Tibery, no bairro Quinta da Lagoa, região leste de Três Lagoas.



Segundo as informações repassadas a Polícia Militar e aos socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o homem de 39 anos, teria dado um tapa no rosto de uma mulher e em seguida, acabou agredido pelo esposo da vítima que revoltado do cidadão ter agredido sua mulher, se apoderou de um pedaços de madeira e desferiu vários golpes no suspeito.

Após ser agredido pelo esposo da vítima, o suspeito pediu socorro à moradores da região que chamaram o Samu. No local o homem que havia sofrido um corte de 5 centímetros na cabeça, recebeu os cuidados médicos e foi levado para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento).



Antes de ser socorrido pelo Samu, o suspeito foi questionado pelos policiais da Rádio Patrulha da Polícia Militar, se ele conheceria o autor das pauladas e a mulher que teria sido agredida por ele, o mesmo teria respondido que não conhecia o casal e o caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), como lesão corporal.