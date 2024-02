Homem é levado para delegacia suspeito de perseguir e oferecer dinheiro à criança em troca de sexo

Um homem, de 54 anos, foi denunciado após perseguir uma adolescente, de 12 anos, em Três Lagoas. Conforme a denúncia, a vítima estaria sendo coagida para manter relações sexuais com o suspeito, que também teria lhe oferecido dinheiro. O caso foi registrado, na terça-feira (27), na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

No final da tarde de ontem, a Polícia Militar foi acionada, no bairro Jardim Cangalha, por uma mulher, de 50 anos, que decidiu denunciar um amigo da família suspeito de importunar a filha dela, de 12 anos. Segundo a mãe da garota, o suspeito estaria há vários dias perseguindo e assediando a vítima. Não conformado com a negativa da menina, chegou a oferecer uma quantia em dinheiro em troca de relação sexual.

Os pais da menor, segundo boletim de ocorrência, teriam conversado com o suspeito e pedido para que ele parasse com as investidas, caso contrário o fato seria levado para a polícia. No entanto, o suspeito não se intimidou.

Após ouvir as partes, os militares da Rádio Patrulha deu voz de prisão ao suspeito e todos foram levados para a Depac, onde o boletim de ocorrência foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.