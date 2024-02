Homem descumpre medida protetiva, invade apartamento da ex-mulher e ameaça matá-la

Um caso de violência doméstica envolvendo ameaças de morte, foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), na segunda-feira (26). Uma mulher, de 32 anos, relatou que seu ex-companheiro, de 38 anos, invadiu seu apartamento durante o final de semana, no Residencial Tucano, localizado no Conjunto Habitacional Novo Oeste, na região Oeste de Três Lagoas.

A vítima explicou à polícia que na sexta-feira (23), por volta das 17h, ao retornar da academia e entrar em seu apartamento, não trancou o portão e foi surpreendida pelo ex, que forçou a entrada no local. Ele teria ido até o banheiro para verificar se havia alguém escondido e então ameaçou a vítima de morte, porém desistiu devido à presença de uma vizinha na frente do imóvel que o flagrou entrando.

No sábado (24), ao sair de seu apartamento, a vítima avistou o ex-companheiro dentro de um carro, esperando por ela. Quando percebeu a presença do agressor, ele acelerou em sua direção, fazendo menção de atirar em sua cabeça.

A vítima possui medida protetiva contra o suspeito, mas que o mesmo nunca teria respeitado. O caso foi registrado como violência doméstica e será investigado pela DAM.