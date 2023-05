Homem descumpre medidas protetivas, xinga mãe, agride filho e acaba preso

A Polícia Civil prendeu um homem, de 43 anos, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, nesta quinta-feira (11). O suspeito, além de descumprir medidas protetivas de urgência, xingou a mãe e agrediu o filho. O caso é investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM).

Segundo as investigações, mesmo ciente das medidas protetivas, o homem, que é morador do bairro Jardim Planalto, se recusou a sair da residência da ex-mulher. Ele continuou agredindo e humilhando ela e o filho do casal.

O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Três Lagoas, em abril de 2023, após representação da DAM. Ocorre que, logo depois da decisão judicial, o homem mudou de residência e não foi encontrado na mesma data.

No entanto, foram realizadas buscas e verificou-se que o suspeito teria voltado a morar com a mãe e estaria realizando entrevistas de emprego, em Três Lagoas. Os policiais da DAM iniciaram as diligências pela manhã e conseguiram capturá-lo.

Ele foi levado para a DAM e após ser submetido ao exame de corpo de delito, foi para as celas da unidade policial, onde responderá ao processo preso.

A Delegacia de Atendimento à Mulher solicita a colaboração da população três-lagoense, com informações sobre a prática de crimes e localização de foragidos da Justiça. O sigilo e anonimato são assegurados.