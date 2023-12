Homem é assassinado a tiros em frente de residência no Jardim Dourados

Mais um homicídio foi registrado, em Três Lagoas. Dessa vez, a vítima é Alexandro da Cruz Farias, de 35 anos, morto a tiros, na madrugada desta quinta-feira (14), na rua Amílcar Congro Bastos, no Jardim Dourados, região norte. Alexandro é conhecido na região pelo apelido de "Zoio” e estaria em frente da residência quando um homem usando uma touca, se aproximou e disparou várias vezes. A vítima foi atingida no tórax por diversos tiros, caiu na calçada gravemente ferido e morreu minutos depois.

Abalada com a situação, a mulher de Alexandro relatou para a Polícia Militar que ouviu os disparos e quando foi até a calçada da casa viu o suspeito atirando contra o seu marido. A mulher disse ainda que teria tentado se jogar sobre Alexandro para salvá-lo, mas o atirador teria apontado o revólver para ela.

Na tentativa de impedir a execução do esposo, ela disse à polícia que conseguiu retirar a touca do atirador e viu o rosto dele. O suspeito sreia um homem de cor morena, de cabelo liso e arrepiado. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e a unidade de resgate do Corpo de Bombeiros também esteve no local.

Alexandro tinha diversas passagens pela polícia por crimes, como receptação, posse irregular de arma de fogo, tráfico de drogas e homicídio. O caso será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil e pelo SIG (Setor de Investigações Gerais). O suspeito do crime até o momento não foi identificado e conseguiu fugir a pé.