Homem é baleado em frente de sua residência por motoqueiro

Um homem de 26 anos, foi vítima de tentativa de homicídio ao ser alvejado por tiros na noite deste sábado (17), na rua K, bairro São João, em Três Lagoas.



A vítima estava na frente da residência quando um motociclista, quando uma pessoa do sexo masculino em uma moto, passou em frente à residência atirando. Buscando se salvar dos tiros, a vítima teria tentado correr para dentro do imóvel, mas caiu no portão da casa.

A Força Tática da Polícia Militar foi chamado por populares que ligaram no telefone 190, da Polícia Militar. No local, os militares fizeram contato com os familiares da vítima e preservou o local, até que a viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Serviço Avançado do Samu, foi ao local e socorreu a vítima ao Hospedar Auxiliadora, a vítima estava consciente e o quadro clínico ainda não pode ser conclusivo. Ainda no local, acredita-se que a vítima tenha sido alvejada por 3 disparos e um de raspão na cabeça.



O caso será registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil.