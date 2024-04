Homem é encontrado morto ao lado de restaurante na BR-262

A Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência, em um restaurante, às margens da rodovia BR-262, próximo ao distrito de Garcias, em Três Lagoas. Um homem, de 59 anos, teria sido encontrado morto, ao lado do bebedouro, que fica na área externa do estabelecimento, no domingo (7).

De acordo com o boletim de ocorrência, uma funcionária do restaurante encontrou o homem caído sobre uma bicicleta e com um ferimento na cabeça. A Polícia Militar isolou o local e acionou a Polícia Civil. No local, foi encontrada uma mochila, na garupa da bicicleta, onde estava os documentos da vítima, o valor de R$ 62 e outros objetos pessoais.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), como morte à esclarecer e será investigado pela 2ª Delegacia de Policia Civil.