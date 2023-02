Homem é enganado por falso agente de empréstimo e perde mais de R$ 5 mil

Um homem, de 26 anos, caiu em golpe aplicado por estelionatário e teve prejuízo de R$ 5,2 mil. O caso aconteceu no dia 1º de fevereiro, no Jardim Guanabara, em Três Lagoas. No entanto, a vítima registrou boletim ocorrência na Polícia Civil somente na terça-feira (7).

Conforme boletim de ocorrência, a vítima compareceu na delegacia de Polícia Civil seis dias depois de ter sido enganada. Segundo informações policiais, a vítima se interessou por um anúncio de empréstimo na rede social, onde constava o telefone e e-mail de contato do falso representante da financeira.

Durante a negociação do empréstimo, homem foi induzido pelo golpista a pagar taxas que não são cobradas, ele pagou pelo IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), a quantia de R$ 2,050 mil.

Em seguida o golpista informou a vitima que ele teria que pagar a taxa Selc (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), no valor de R$ 3,2 mil.

O estelionatário ainda informou que o empréstimo só seria autorizado quando as taxas fossem pagas e, sem questionar as taxas foram pagas via Pix em nome de terceiros.

Ainda de acordo com o registro policial, o golpista ainda passou um contrato falso de empréstimo com CNPJ de uma outra instituição financeira diferente do anunciado na rede social.

O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia Civil, de Três Lagoas