Homem é esfaqueado após briga entre andarilhos na rodoviária

Um esfaqueamento foi registrado após uma briga de andarilhos no final da tarde desta quarta-feira (15), na rodoviária de Três Lagoas.



Por volta de 17h45 o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Getam (Grupo Especial Tático de Motos) da Polícia, foram chamados para atender uma vítima que havia sido esfaqueada na barriga. Para os militares do Getam, foi repassado as características dos autor e rapidamente os policiais efetuaram a prisão do homem identificado como Luciano Pereira Jerônimo, de 58 anos.



Luciano ainda carregava a faca e não reagiu a prisão, para os militares o autor confessou o crime e disse que teria sido agredido anteriormente pela vítima e ido até o “barraco”, onde vive, pego a faca de aproximadamente 20 centímetros de lâmina e esfaqueado o “colega” no abdômen.

A vítima identificada como Jesse Antunes Silveira, acabou esfaqueado no abdômen, na altura do fígado. Apenas Dr consciente o estado de Jesse, foi considerado grave pelo médico só Samu, devido a região ser bastante irrigada com artérias importantes e o ferimento ter sido profundo, causando uma grande hemorragia na vítima.

Na delegacia o autor conversou com nossa reportagem e assumiu ter esfaqueado o colega, com a intenção de matar, para vingar a agressão sofrida. Luciano ainda relatou ter amizade com Jesse a quase três anos e que ambos conviviam frequentemente na rodoviária fazendo uso de álcool e drogas.



Após o registro da ocorrência, os militares do Getam apresentaram o autor na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado em flagrante delito por tentativa de homicídio.