Homem é esfaqueado após reclamar de motorista que quase o atropelou

Um homem de 25 anos, foi esfaqueado após sofrer uma tentativa de atropelamento na manhã desta sexta-feira (6), no Residencial Rui do Cavaquinho, Conjunto Habitacional Orestinho em Três Lagoas.



Conforme o boletim de ocorrência, uma denúncia no telefone 190 da Polícia Militar, informando que uma pessoa havia sido esfaqueada. No local os militares encontraram a vítima sendo atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).



A vítima relatou aos militares, que caminhava pela rua Quixeramobi que dá acesso ao residencial Bem-te-vi, no Novo Oeste, quando um homem dirigindo um carro Fiat Uno, cor prata, teria jogado o carro para cima dele. Ao reclamar da atitude irresponsável do motorista, iniciou-se um desentendimento, onde o suspeito identificado pelo apelido de “Vitinho”, teria descido do carro, armado com uma faca o suspeito partiu para cima da vítima, desferindo dois golpes de faca contra a vítima, que levou uma facada no peito e outra nas costas.

Após esfaquear a vítima, o suspeito fugiu levando a arma do crime. O Samu foi chamado e socorreu a vítima ao Hospital Auxiliadora. A Polícia Militar realizou rondas pelo região e após conversas com testemunhas do crime, os militares foram informados que o suspeito residia no Orestinho, residencial Rui do Cavaquinho.

A Polícia foi ao apartamento onde segundo as testemunhas, o suspeito morava com a família. Ao chegarem no local, os militares não encontraram ninguém, o apartamento havia sido incendiado durante a madrugada e não teria ninguém no local. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na 3ª Delegacia de Polícia Civil e o caso será investigado.