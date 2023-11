Homem é esfaqueado durante briga motivada por discussão banal

Uma tentativa de homicídio foi registrada após um homem de 26 anos, ser esfaqueado durante uma briga na noite desta terça-feira (14), na avenida Milton Damasceno, pracinha do Novo Oeste, em Três Lagoas.



Por volta de 22h30 a Polícia Militar foi chamada no Residencial Tuiuiú, Conjunto Habitacional Novo Oeste, onde um homem havia sido esfaqueada. No local os militares fizeram contato com amigos da vítima.



Aos militares os amigos da vítima relataram, que momentos antes do crime, a vítima teria se desentendido com outra pessoa por conta de um suposto furto de uma bicicleta na região. Após esse desentendimento, uma terceira pessoa foi até a praça onde a vítima estava com os amigos, para cobrar satisfação do desentendimento anterior com o suspeito de furto.

Durante a discussão uma briga foi iniciada e o homem que teria ido tirar satisfação com a vítima, aproveitou o momento da briga para retirar da cintura uma faca, golpeando a vítima de 26 anos, por diversas vezes e fugindo em seguida.

No momento do ocorrido a Polícia Militar foi chamada, para atender uma briga generalizada, mas ao chagar no local os militares da Rádio Patrulha não localizaram nenhuma pessoa na praça. Após 30 minutos a Polícia Militar foi chamada novamente, mas dessa vez para ir até o Residencial Tuiuiú, para onde a vítima teria fugido, para não ser morta.



No local o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestavam os primeiros socorros a vítima, que estava consciente e orientada. De acordo com informações dos socorristas do Samu, aos militares do Getam (Grupo Especial Tático de Motos), apesar da vítima ter levado diversas facadas, o quadro clínico era estável e aparente a vítima não corria risco de morte.



Após o atendimento no local, foi feito o transporte da vítima ao Hospital Auxiliadora, para cuidados médicos e exames complementares. Para os militares a vítima disse não saber o nome do suspeito de esfaqueá-lo e o caso foi registrado como tentativa de homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).