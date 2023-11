Homem é esfaqueado durante briga por acusação de furto no Novo Oeste

Na noite desta terça-feira (14), um caso de violência ocorreu no Novo Oeste, em Três Lagoas, resultando em uma tentativa de homicídio. Um homem, de 26 anos, foi esfaqueado durante uma briga que teve início por volta das 22h30 no Residencial Tuiuiú, Conjunto Habitacional Novo Oeste, levando a intervenção da Polícia Militar.

Ao receber o chamado, os militares se dirigiram ao local, onde encontraram amigos da vítima que relataram o ocorrido. Segundo os mesmos, a briga teve início em um desentendimento anterior, no qual a vítima teria discutido com outra pessoa envolvida no furto de uma bicicleta na região.

Após o desentendimento inicial, uma terceira pessoa compareceu à praça onde a vítima estava com seus amigos, para cobrar explicações sobre o incidente com o suspeito de furto. A discussão evoluiu para uma briga, durante a qual o indivíduo que buscava esclarecimentos sacou uma faca da cintura, desferindo múltiplos golpes contra a vítima e fugindo em seguida.

No momento do incidente, a Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender a uma briga generalizada, mas, ao chegar à praça, não encontrou nenhuma pessoa. Trinta minutos depois, foi novamente chamada, desta vez para se dirigir ao Residencial Tuiuiú, onde a vítima se escondeu para evitar um possível assassinato.

No local, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros ao homem ferido, que se encontrava consciente e orientado. Apesar das múltiplas facadas, os socorristas informaram aos militares do Grupo Especial Tático de Motos (Getam) que o quadro clínico era estável, e a vítima não corria risco de morte.

A vítima foi levada para o Hospital Auxiliadora, onde recebeu cuidados médicos e passou por exames complementares. Em declarações à polícia, a vítima afirmou não conhecer o suspeito responsável pelo ataque. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).