Homem é flagrado com 58 porções de drogas no Jardim das Orquídeas

A Polícia Civil por meio da 3ª Delegacia de Polícia Civil, prendeu um homem de 18 anos, pelo crime de tráfico de drogas e apreendeu uma grande quantidade de drogas no final da manhã desta quarta-feira (5), na rua Bem-te-vi, cruzamento com a rua Beija-flor, no bairro Jardim das Orquídeas, região sul de Três Lagoas (MS).



O suspeito de 18 anos, foi flagrado vendendo drogas, por volta de 10h, após os investigadores receberem informações anônimas, do possível ponto onde estaria sendo comercializado entorpecentes e irem no local averiguar.

Continue Lendo...



Ao chegarem no ponto indicado, os policiais localizaram o suspeito que foi submetido a uma revista pessoal. Com o suspeito foi localizado segundo a Polícia Civil, 36 porções de crack (pesando 11, 5h, e, 22 de cocaína (13,5g), R$120,00 e um aparelho celular.



Questionado sobre o entorpecente, o suspeito teria confessado ser o dono da droga e que estaria comercializando o entorpecente naquela região, pelo valor de R$20,00 cada porção de cocaína, e R$10,00 a unidade de crack. Foi dada voz de prisão ao suspeito que foi preso em flagrante.