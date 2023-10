Homem é flagrado furtando portão e acaba preso

A Polícia Militar prendeu um homem após o suspeito tentar furtar um portão nesta quarta-feira (18) na rua Eurídice Chagas Cruz, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas.



Para a Polícia Militar, a vítima relatou que havia sentido falto do portão da residência e posteriormente, avistou o portão jogado na rua, aproximadamente 100 metros do local.



Após pegar as características do suspeito e realizado rondas pelo bairro, os policiais localizaram o suspeito, alguns quarteirões longe do local. Aos militares o homem teria confessado ser o responsável pelo furto, e que venderia o portão em um Ferro-velho, onde poderia conseguir o dinheiro para comprar drogas.

Foi dada voz de prisão ao suspeito que foi apresentado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), para ser autuado pelo crime de furto. O portão foi devolvido à vítima.