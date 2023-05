Homem é flagrado pela polícia com drogas no Paranapungá

Um homem, de 32 anos, foi preso pela Polícia Civil, com drogas para consumo pessoal, na noite desta quarta-feira (18). A prisão ocorreu durante patrulhamento no bairro Paranapungá, em Três Lagoas. De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais viram duas pessoas com atitude suspeita na região.

Logo em seguida, um homem começou a descartar objetos no local. A equipe foi até ele e encontrou pedras de crack, que estavam escondidas no boné, nos bolsos e algumas foram descartas no chão.

Também foram apreendidos com o homem, esponja de aço, isqueiro e cachimbo. Na ocasião, o suspeito ficou irritado e foi necessário o uso de algema, segundo o boletim de ocorrência. Ele foi levado para a Delegacia de Atendimento Comunitário (Depac) por porte de drogas.