Homem é morto a tiros no bairro Alto da Boa Vista

O segundo homicídio do final de semana foi registrado neste domingo (18), após um homem de 29 anos, identificado como Paulo Sérgio da Cruz ser morto com dois tiros no peito, na rua Eurídice Chagas Cruz, no bairro Alto da Boa Vista, região Oeste de Três Lagoas.



Segundo informações extraoficiais, a vítima vivia em um barraco de uma olaria abandonada, a menos de 100 metros do local do crime. Testemunhas relataram no local, que dois homens em uma moto, teriam sido vistos minutos antes dos disparos, perseguindo a vítima e posteriormente escutado os estampados dos tiros que vitimaram Paulo Sérgio da Cruz.

Segundo a Polícia Militar, a vítima teria diversas passagens por furto, mas não haveria informações concretas de suspeitos do crime ou a motivação. O médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma única perfuração de tiro, teria sido flagrada no corpo de Paulo Sérgio da Cruz.

Com a chegada da Perícia, foi localizado um segundo ferimento na vítima, que morreu alvejada com uma perfuração do lado direito do tórax e outro disparo acertando o lado esquerdo. O caso será investigado pela 1 Delegacia de Polícia Civil e Serviço de Investigações Gerais da Polícia Civil.