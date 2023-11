Homem é morto com vários tiros em conveniência no Oiti

Foi morto a tiros Marcos de Jesus Barbosa, 25 anos, vulgo “Galo Cego” na noite desta desta segunda-feira (27), em uma conveniência que fica na rua Antônio Esteves Leal, bairro Jardim Oiti, região nordeste de Três Lagoas.



Por volta de 23h a Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foram chamados ao local, após dois homens adentrarem no estabelecimento comercial, irem até o balcão onde a vítima estava e armados com pistolas, dispararem diversas vezes.



Segundo testemunhas, os atiradores estariam em duas motos Honda Bis, após chegarem ao local trajano blusas escuras e usando capacetes, os algozes de “Galo Cego”, que seriam dois homens (garupas das duas motos), foram diretamente até a vítima que estava no caixa da conveniência e dispararam por diversas vezes, fugindo em seguida no sentido Paranapungá.

Continue Lendo...



“Galo Cego”, foi a óbito no local, com disparos que acertaram em diversas partes do corpo. Segundo O médico do Samu, aparentemente 8 perfurações, haviam sido encontrados no corpo da vítima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



A Rádio Patrulha, Getam (Grupo Especial Tático de Motos) e Polícia Civil, estiveram no local e acompanharam o trabalho da Polícia Científica. Posteriormente o corpo foi levado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para exames de necropsia.



Fernando de Jesus Barbosa, “Galo Cego“ tinha aproximadamente 20 passagens na polícia, tanto como menor infrator, quanto como maior por crimes como desacato, desobediência, tráfico de drogas, porte irregular de arma de fogo, ameaças, uma tentativa de homicídio, dois homicídios entre outras crimes.