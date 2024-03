Homem é perseguido e leva tijoladas na cabeça após briga em bar

Um homem, de 40 anos, foi violentamente agredido a tijoladas, na madrugada desta quinta-feira (21), após uma discussão em um bar, na avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Guanabara, em Três Lagoas.

A mulher da vítima, que presenciou o fato, relatou que o marido estava em um bar quando houve um desentendimento com um grupo de pessoas. Segundo ela, o esposo teria se desentendido com o grupo e essas pessoas teriam tentado agredi-lo.

Continue Lendo...

Ainda de acordo com a mulher, quatro pessoas teriam passado a agredir o homem com garrafadas. A vítima teria tentado fugir a pé, mas foi seguida pelos suspeitos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O homem entrou em uma viela para acessar a rua Otávio Luiz da Silva, no bairro Guanabara. Ele ainda foi alcançado a 200 metros de onde teria se iniciado a briga.

Conforme o relato, a vítima foi agredida também com tijoladas na cabeça, nos braços e no rosto, sofrendo diversas lesões. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Rádio Patrulha da Polícia Militar foram ao local e socorreram a vítima, que estava desorientada e com lesões no rosto, cabeça e uma suspeita de fratura no punho esquerdo. O homem foi levado ao Hospital Auxiliadora.

Próximo da vítima havia uma faca, utilizada por um dos suspeitos da agressão, mas o médico intervencionista do Samu não avistou perfuração de faca na vítima e a mesma não havia sinais de sangue.

Alguns cacos de tijolos, utilizados para agredir a vítima, ficaram no local ,junto com uma cadeira de plástico, que seria do estabelecimento comercial, onde tudo teria começado.

Policiais militares da Rádio Patrulha, realizaram rondas pelo bairro, mas os suspeitos com as características repassadas pela esposa da vítima não foram encontrados. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).