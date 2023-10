Homem é preso ao tentar furtar residência no Paranapungá

Na tarde desta terça-feira (10), a Polícia Militar deteve um homem, de 45 anos, em flagrante, enquanto ele estava envolvido em atividades de furto, na rua Evaristo Mariano Rodrigues, localizada no bairro Paranapungá, região norte de Três Lagoas.

O Grupo Especial Tático de Motos (Getam) recebeu um chamado do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) durante a tarde, informando que um usuário de drogas, havia invadido uma residência e estava cometendo furtos.

Ao chegar ao local, os policiais observaram uma mochila na varanda, repleta de cabos elétricos e panelas de alumínio. Durante a inspeção no imóvel, eles flagraram o suspeito dentro da casa, furtando fios e varas de pesca com molinetes. O homem, que já tinha um histórico de passagens pela polícia, foi detido em flagrante, com acusações que incluem invasão de propriedade, vandalismo e furto qualificado.

O indivíduo foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil, onde recebeu voz de prisão em flagrante pelas infrações cometidas.