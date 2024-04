Homem é preso após agredir e ameaçar ex-mulher com foice no residencial Orestinho

Na manhã desta quinta-feira (4), a Polícia Militar, por meio da Rádio Patrulha, foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, no residencial Rubens Cunha, Conjunto Habitacional Orestes Prata Tibery Junior (Orestinho II), em Três Lagoas.

Segundo relatos de moradores feitos pelo telefone de emergência 190, um homem estaria armado com uma faca, perseguindo a ex-mulher com a intenção de matá-la. Ao chegar ao local, os policiais avistaram o suspeito, que ao perceber a presença da polícia, fugiu pulando o muro dos fundos em direção a uma mata fechada.

A vítima, uma mulher de 21 anos, que tem dois filhos com o suspeito, um de seis meses e outro de 3 anos, informou aos policiais que, após se separar do agressor, de 22 anos, passou a necessitar de pensão alimentícia devido à falta de renda fixa e às necessidades das crianças. Diante da recusa do agressor em cooperar, ela solicitou que ele comprasse um litro de leite, o que resultou em agressões físicas por parte dele, seguidas de uma tentativa de ataque com uma foice. Vizinhos que presenciaram a cena intervieram, mas foram ameaçados pelo suspeito.

A vítima foi conduzida à Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), onde um boletim de ocorrência foi registrado por violência doméstica (agressão e ameaça de morte).

Minutos após o ocorrido, populares informaram novamente à polícia, através do 190, que o agressor havia retornado ao local. Uma viatura da Força Tática foi acionada e conseguiu localizar e prender o suspeito, que foi conduzido à DAM.