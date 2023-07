Homem é preso após agredir mulher com pedaço de madeira e chutes

A Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia realizou a prisão de um homem, de 47 anos, após ele agredir e ameaçar a convivente, de 24 anos. Segundo apurado, o padrasto da vítima procurou a delegacia para informar que teria recebido áudios dela pedindo por socorro e que o suspeito ainda teria enviado mensagens à mãe da dela dizendo: “vou enviar a cabeça de sua filha em uma caixa”.

O padrasto então foi até o local, contudo não foi atendido por ninguém. Um equipe policial foi até a casa e ao constatar a veracidade das informações, realizou a prisão do suspeito. A vítima estava muito lesionada com diversos machucados pelo corpo e possível fratura no joelho.

O suspeito afirmou que a agrediu com chutes e um pedaço de madeira. Segundo ele, ambos teriam ingerido álcool e acabaram brigando. O homem poderá ser condenado a mais de quatro anos de prisão pelos crimes.