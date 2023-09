Homem é preso após agredir a esposa e esfaquear o cunhado

Um homem, de 23 anos, foi preso por violência doméstica, tentativa de homicídio e lesão corporal, após agredir o cunhado. O caso aconteceu na noite de sábado (2), no bairro Setsul, em Três Lagoas.

De acordo com o registro policial, o autor após passar a tarde toda ingerindo bebida alcoólica, ao retornar para casa começou a discutir com a esposa. Durante a briga, o mesmo teria tentado esganar a mulher, que foi salva pelo irmão mais velho, que interviu na briga.

Ainda de acordo com boletim de ocorrência, o homem não gostou da interferência, pegou uma faca e partiu pra cima do cunhado, desferindo um golpe no ombro.

Continue Lendo...

Este homem só não levou mais golpes porque a esposa teria entrado no meio e interviu que o marido levasse mais golpes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após a briga, o autor fugiu, e as vítimas foram para outra residência, no bairro Vila Alegre, onde o autor ficou fazendo rondas e ameaçando todos da família de morte.

Uma equipe da Força Tática, do 2° Batalhão de Polícia Militar, foi acionada e prendeu o homem em flagrante.