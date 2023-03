Homem é preso após agressão contra esposa e filho no Jardim Alvorada

Um homem, de 27 anos foi preso por resistência, desacato e violência doméstica contra a esposa, uma mulher, de 31 anos. O caso aconteceu na noite de sábado (25), no Jardim Alvorada, em Três Lagoas.

De acordo com as informações policiais, uma equipe do 2°Batalhão de Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, pois segundo a testemunha o marido estaria agredindo sua esposa e filho.

Com a chegada da Polícia Militar o suspeito pegou a esposa e o filho e empreenderam em fuga, mas acabaram sendo encontrado, e ao ser abordado o homem reagiu de forma agressiva.

Durante a entrevista o homem ainda resistiu e desacatou os policiais sendo preso encaminhado para delegacia.

A mulher que acionou a PM, também foi presa após ser constatado que havia contra ela um mandado de prisão. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), de Três Lagoas.