Homem é preso após ameaçar a ex-namorada em Três Lagoas

Nesta quinta0feira (3), a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas, prendeu em flagrante um homem, de 30 anos, pelo crime de ameaça contra a ex-namorada. O suspeito abordou agentes da Polícia Civil, enquanto realizavam diligências na avenida Maria Guilhermina Esteves, dizendo que sua ex-namorada havia lhe furtado o celular. Dessa forma, foram em direção até a casa da jovem.

No local, no entanto, averiguaram, que, na realidade, a mulher tinha sido ameaçada pelo homem com uma faca, inclusive, na presença de uma testemunha.

Também se verificou que o suspeito estava perseguindo a vítima, indo até lá todos os dias, desde terça-feira (2) até esta quinta. Em uma dessas oportunidades, a vítima foi agredida fisicamente.

Diante da situação, os dois foram levados até a DAM, local onde foi dada a voz de prisão.

Após a realização do exame de corpo de delito, foi encaminhado à Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas, onde aguardará à disposição da justiça, até a audiência de custódia.

A Polícia Civil de Três Lagoas solicita a colaboração e apoio de toda população três-lagoense, com informações sobre a prática de crimes e localização de indivíduos foragidos da Justiça. O sigilo e anonimato são garantidos.