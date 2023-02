Homem é preso após ameaçar ex-mulher com simulacro de arma de fogo na Vila Zuque

Um homem foi preso, por descumprir medida protetiva de urgência, onde ameaçava sua ex de morte. O caso aconteceu na tarde de domingo (5), na rua Odorico Paraguassu, na Vila Zuque, em Três Lagoas.

De acordo com as informações policiais, o homem teria ido até o local onde sua ex residia armado com uma faca e posteriormente retornou ao local com uma arma de fogo.

Uma equipe da Rádio Patrulha do 2°BPM (Batalhão de Polícia Militar) foi acionada e quando chegou no endereço o suspeito tinha fugido. Os policiais fizeram diligencias na região onde encontraram o homem.

Durante a abordagem os policiais localizaram um simulacro de arma de fogo que teria utilizado para ameaçar a mulher, assim que foi dado a voz de prisão o homem tentou resistir.

Junto com o suspeito foram encontrados dois cigarros de maconha que pesou 1,4 gramas.

O homem foi preso e encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), de Três Lagoas.