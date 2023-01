Homem é preso após descumprir medida protetiva, invadir casa e agredir ex-mulher

A Polícia Civil de Três Lagoas, através da SIG (Seção de Investigações Gerais) e da Delegacia de Atendimento à Mulher (Dam), prendeu um homem, de 32 anos, com mandado de prisão preventiva por descumprir medida protetiva de urgência contra a ex-mulher. A prisão ocorreu na segunda-feira (16).

De acordo com a SIG, no dia 24 de junho de 2022, a vítima procurou a Dam e formulou pedido de medida protetiva de urgência da Lei Maria da Penha, ai afirmar que o seu ex-marido frequentemente a perseguia, inclusive, durante o período noturno.

Na data de 21 de novembro do ano passado, mesmo após determinada a medida protetiva, dentre elas, a proibição do suspeito manter contato, por qualquer meio de comunicação e de aproximação com a vítima, a mulher novamente procurou a delegacia e relatou novos crimes praticados pelo ex-companheiro. Ela contou que sofreu lesão corporal, violação de domicílio e perseguição, todos em descumprimento da decisão judicial que fixou tais medidas.

Assim, diante do cenário, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito, para garantia da segurança e tranquilidade da vítima, o que foi deferido pelo Poder Judiciário, após manifestação favorável do Ministério Público.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Três Lagoas. As equipes policiais da SIG e da Dam iniciaram diligências e a equipe conseguiu abordá-lo na residência, no bairro Jardim Alvorada, onde foi preso.

Ele foi encaminhado à unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça. A SIG solicita a colaboração e apoio da população, com informações sobre a prática de crimes e localização de suspeitos foragidos da Justiça, sendo que as denúncias poderão ser realizadas através dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato são assegurados.