Homem é preso após empinar motocicleta na frente da PM

Um homem, de 18 anos foi preso em flagrante, após ser flagrado empinando uma motocicleta na Rua Elvírio Mario Mancini, em Três Lagoas.

O flagrante foi feito por uma equipe do Getam (Grupo Tático Motorizado) do 2° Batalhão de Polícia Militar, na noite de quarta-feira, durante fiscalização.

De acordo com as informações policiais, o motociclista realizava manobras perigosa, colocando sua vida e demais usuários em risco, foi dado ordem de parada, porém o motociclista desobedeceu empreendendo em fuga, cometendo outros crimes de trânsito como avançar sinal vermelho, velocidade acima do permitido, mas acabou sendo preso no cruzamento da avenida Antonio Trajano dos Santos, com aveinda Capitão Olinto Mancini.

Diante dos fatos após elaboração dos procedimentos administrativos (notificações de trânsito) e apreensão da motocicleta, o condutor foi encaminhado e apresentado na Delegacia de Polícia.