Homem é preso após invadir residência, furtar achocolatado, água sanitária e vários alimentos

Um homem, de 27 anos, foi preso após furtar objetos alimentícios e R$ 100 de uma residência, localizada na rua Tiradentes, no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas. O caso ocorreu no início da tarde de domingo (10).

Por volta das 15h, um casal estava retornando para casa quando flagrou o homem saindo da residência com uma mochila preta. As vítimas tentaram fazer com que o suspeito parasse, mas o mesmo não respondeu e continuou sua trajetória. Imediatamente, o casal ligou para a Polícia Militar e a Força Tática.

Os militares localizaram tanto as vítimas quanto o suspeito na rua Itacíl Pereira Martins, no cruzamento com a rua Marcondes Garcia Leal, no bairro Parque São Carlos. O homem foi abordado, e durante a revista, foram encontrados diversos itens dentro da mochila, incluindo um pacote de pão de forma, vários pacotes de salgadinhos, achocolatados, uma garrafa de óleo de soja de 900ml e R$100,00 em dinheiro. As vítimas alegaram que o valor teria sido subtraído de uma bolsa que estava dentro da residência.

Ao ser questionado pelos policiais, o suspeito negou as acusações, afirmando que teria feito um trabalho informal (bico), no qual teria recebido R$200 e comprado os alimentos, sobrando-lhe os R$100. No entanto, ele não apresentou o cupom fiscal do mercado e nem forneceu detalhes sobre o local onde teria realizado o suposto trabalho. Na delegacia, o suspeito manteve a mesma versão, mas não conseguiu convencer os Policiais Civis, recebendo voz de prisão em flagrante.