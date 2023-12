Homem é preso após ostentar plantação de maconha nas redes sociais

Um homem, de 19 anos, foi preso sob a acusação de tráfico de drogas após exibir, nas redes sociais, diversas plantas de maconha que cultivava no quintal. O caso ocorreu na quarta-feira (20) e o endereço exato da ocorrência não foi divulgado pela Polícia Militar.

A polícia recebeu denúncias anônimas relatando que o suspeito estava compartilhando imagens de uma plantação de maconha nas redes sociais. Diante dessa informação, os policiais iniciaram uma investigação.

Durante o processo de apuração, foi possível identificar o endereço do homem. Os policiais realizaram uma visita ao local, onde, ao ser questionado sobre a presença dos pés de maconha e confrontado com as imagens postadas, o suspeito confirmou a existência de uma muda de Cannabis Sativa no quintal. Segundo os militares, ele autorizou a busca no quintal.

Além das plantas, os policiais encontraram uma porção de maconha pesando 15 gramas. Em sua defesa, o suspeito afirmou aos militares que a substância era para consumo pessoal. Ele alegou que o pé de maconha havia brotado após ele jogar uma semente que veio junto com alguma porção da droga, adquirida para uso pessoal.

Diante do flagrante com a porção de maconha e da presença de mudas de Cannabis Sativa, cujo plantio, cultivo ou manejo é proibido no Brasil, o mesmo foi preso por tráfico de drogas.