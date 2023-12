Homem é preso após polícia ser chamada para acabar com som alto

Um homem de 31 anos foi preso pela Polícia Militar após vizinhos se incomodarem com o som alto e ligarem no telefone 190, no final da noite desta quarta-feira (13) na rua Maria Guilhermina Esteves, bairro Jardim das Oliveiras em Três Lagoas.



Por volta De 23h20 a Rádio Patrulha da Polícia Militar foi solicitada por vizinhos do homem de 31 anos, que estariam incomodados com o som alto. Ao chegar no local os militares constaram que o som de fato estaria acima do permitido para o horário.

Devido nenhum dos reclamantes desejarem representar criminalmente contra o vizinho, os militares apenas orientaram o mesmo a baixar o som e não voltar a perturbar a vizinhança com o aparelho. Como é necessário que os militares informem a solicitação foi atendida, mas que nenhum denunciante desejou em prosseguir com a denúncia, foi pedido os documentos do homem para a coleta de dados e preenchimento de um fórmula de atendimento.

Durante o preenchimento do formulário o nome do suspeito não havia nenhuma restrição criminal no banco de informações da Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul). Mas no Banco Nacional de Justiça foi constatado um mandado de prisão para o homem de 31 anos, expedido pela 2ª Vara de Justiça do estado, no dia 12 terça-feira.



O homem recebeu voz de prisão e foi levado para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi apresentado ao plantão policial e ficará a disposição da justiça.