Homem é preso após ser flagrado fumando maconha no bairro São João

Um homem, de 20 anos foi preso após ser flagrado fumando um cigarro de maconha, na noite de quarta-feira (26), no Bairro São João, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe do Getam (Grupamento Tático Motorizado), do 2°BPM realizava rondas no bairro quando no cruzamento das ruas Irmãos Spinelli com a rua Sebastião Costa flagrou o homem tranquilamente fazendo uso do entorpecente. Que pesou 0,5 gramas da droga.

Ainda de acordo com registro policial, ao ser abordado foi encontrado um telefone celular da marca Samsung. Sobre o aparelho, o homem informou que havia comprado em um site de vendas pelo valor de R$ 250, porém em consulta ao sistema de segurança pública o aparelho havia sido furtado em junho deste ano.

O homem foi preso e encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde confessou que era o autor do furto do aparelho celular.