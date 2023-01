Homem é preso após tentar atear fogo na esposa com a filha no colo

Um homem, de 25 anos, foi preso por tentativa de feminicídio. O agressor tentou atear fogo na ex-mulher com a filha no colo, caso aconteceu no dia 1º de janeiro, no Novo Oeste, em Três Lagoas.

De acordo com a delegada Leticia Mobis, titular da DAM (Delegacia de Atendimento a Mulher), o homem foi preso na terça-feira, 10 de janeiro, em sua barbearia, no bairro Paranapungá.

Em seu depoimento ele alegou que estava com um galão com gasolina e que teria ido até a residência da ex-mulher para buscar algumas peças de roupas que havia esquecido.

A mulher teria negado entregar as roupas quando começaram a discutir vindo ele jogar a gasolina no sofá e na sequencia jogou na mulher.

