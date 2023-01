Homem é preso após tentativas de esfaquear a esposa

Um homem, de 50 foi preso em flagrante após ameaças e tentativas de esfaquear a esposa, no bairro Nova Esperança, em Três Lagoas.

De acordo com o registro policial, uma equipe do 2°BPM (Batalhão de Polícia Militar), foi acionada para atender a ocorrência, em contato com a vítima, ela informou que já faz alguns dias que vem sofrendo violência por parte do marido.

No sábado (7), por volta das 22h30 após o homem consumir bebida alcoólicas, ficou agressivo, e se apossou de uma faca e tentou por várias vezes golpeá-la, a mulher, no entanto conseguiu esquivar e fugir.

A vítima ainda informou aos policiais, que o marido tem ameaçado de morte todos os dias, caso ela termine o relacionamento.

O homem foi preso e encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário)