Homem é preso com 350kg de fios de cobre no posto fiscal de Jupiá

Na madrugada desta sexta-feira (6), um homem, de 32 anos foi preso em flagrante com 350kg de fios de cobre, no posto fiscal do Jupiá, em Três Lagoas.

De acordo com o registro policial, a equipe do Rádio Patrulha, do 2°BPM (Batalhão de Polícia Militar), foi acionada para dar apoio a fiscalização de um suspeito no posto fiscal.

O suspeito foi barrado e no interior do veículo foi encontrado 350kg de fios de cobre, o homem não soube responder a procedência dos cabos e acabou sendo preso.

Os cabos e o homem foram conduzidos para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), de Três Lagoas.