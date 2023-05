Homem é preso com arma, munições e droga em residência

Na manhã desta quarta-feira (24), a Polícia Civil de Três Lagoas, em ação conjunta desencadeada por agentes da Seção de Investigações Gerais (SIG) e da 3° Delegacia de Polícia, prendeu em flagrante um homem, de 23 anos de idade, suspeito da prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e de munições.

O indivíduo estava sendo investigado pelos policiais civis, pois de acordo com denúncias, ele estaria comercializando essas substâncias em grande quantidade, abastecendo pequenos pontos de vendas de drogas, as chamadas “biqueiras”, e também através da venda direta a usuários.

Na manhã de hoje (23), durante operação desencadeada entre as equipes da SIG e da 3ª Delegacia de Polícia, os agentes foram até a residência do suspeito, na região conhecida por “Invasão do Guanabara”, onde ele foi localizado.

Durante as vistorias no imóvel, os agentes apreenderam diversos tabletes e pedaços de substância análoga à maconha, em quantidade suficiente para preparar mais de cem porções. Também foram apreendidos aparelhos de telefones celulares e mais de R$ 1.000,00 em dinheiro

No imóvel, ainda foi encontrada uma arma de fogo calibre 22 e dezoito munições intactas, deste mesmo calibre.

O homem foi conduzido à sede da SIG, onde foi autuado em flagrante delito, suspeito da prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições.

Após a realização do exame de corpo de delito, ele foi encaminhado às celas da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde aguardará a disposição da justiça.