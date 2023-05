Homem é preso com carga de cigarros do Paraguai em Brasilândia

A Polícia Militar apreende uma carga de cigarros contrabandeados do Paraguai, na MS-395, próximo de Brasilândia.

De acordo com as informações policiais, uma equipe do 2° Batalhão de Polícia Militar realizava fiscalização na rodovia quando deu ordem de parada a um veículo de cor vermelha. No entanto, o condutor desobedeceu a ordem e empreendeu em fuga, houve perseguição por sete quilômetros quando os policiais conseguiram abordar o veículo.

O motorista alegou a fuga, dizendo que transportava cigarros de origem paraguaia, em vistoria no veículo foram encontradas sete caixas de cigarro, totalizando 350 pacotes com dez maços cada.

O homem que não teve sua identidade divulgada foi preso encaminhado para delegacia de Polícia Federal, em Três Lagoas.