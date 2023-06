Homem é preso com drogas próximo da Escola Ramez Tebet

O policiamento escolar prendeu um homem, de 32 anos, com drogas na região da Escola Ramez Tebet, no bairro Jardim Morumbi, em Três Lagoas.

De acordo com as informações policiais, uma equipe do 2°Batalhão de Polícia Militar, realizava fiscalização na região quando visualizaram um indivíduo em atitude suspeita.

E durante abordagem os policiais encontraram com o homem um recipiente plástico onde continha uma porção de crack, e um cachimbo para o uso da droga.

Ele foi preso e encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).