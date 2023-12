Homem é preso com maconha em construção no bairro Mais Parque

Um homem, de 60 anos, foi preso pela Força Tática após ser flagrado vendendo drogas em uma casa em construção. O caso ocorreu no final da noite de sábado (16), na rua Chile, no bairro Mais Parque, em Três Lagoas.

Por volta das 23h, a equipe de Força Tática da Polícia Militar recebeu informações por meio do telefone 190, comunicando que diversos usuários de drogas estavam frequentando uma obra. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um homem permanecendo na casa em construção, enquanto vários usuários de drogas entravam e saíam do lugar.

O suspeito foi localizado e revistado, sendo encontrado em sua posse uma pochete contendo 39 porções de maconha, totalizando 69 gramas, além de uma tesoura e uma lâmina de faca, utilizadas para preparar as porções de maconha destinadas à venda.

Ao ser questionado pelos militares sobre a droga e a movimentação no local, o homem confessou ter ingressado no submundo do crime e começado a vender drogas naquela noite. Ele alegou ter adquirido os 69 gramas de maconha com o objetivo de revender e obter dinheiro extra, devido a dificuldades financeiras enfrentadas.

Posteriormente, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), o suspeito reiterou sua versão dos fatos, destacando as dificuldades financeiras como motivação para o envolvimento no tráfico de drogas. Ele recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhado à carceragem da 1ª Delegacia de Polícia Civil, onde aguardará pela audiência de custódia e, subsequentemente, a transferência ao Presídio de Segurança Média (PSM).