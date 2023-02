Homem é preso com som em alto volume no Novo Oeste

Um homem, de 22 anos, foi preso por perturbação do sossego alheio, na tarde de segunda-feira (27), no condomínio Gilson Teixeira, no Novo Oeste, em Três Lagoas.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 16h, uma equipe do 2° Batalhão de Polícia Militar, foi acionada por vizinhos que reclamavam do som alto desde o meio-dia.

No local, os policiais encontraram o homem com som ligado em alto volume perturbando todos os moradores do condomínio. Uma vizinha relatou que não suportava mais o som e desejou representar contra o morador.

O morador e o aparelho apreendido foram encaminhados para a 3ª Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como perturbação do sossego alheio.