Homem é preso depois de várias agressões contra os avós

Um homem, de 28 anos, foi preso por cometer várias agressões contra avó, uma mulher de 79 anos. Ele foi preso na manhã de terça-feira (3), pela Seção de Investigações Gerais (SIG), da Polícia Civil de Três Lagoas.

De acordo com o registro policial, o suspeito possui varias passagens policiais pelos crimes de ameaça, agressões físicas e psicológicas, furtos entre outros crimes praticados contra seus avós.

Em apoio a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), o SIG cumpriu o mandado de prisão decorrente do descumprimento de medidas protetivas e subtração de alguns bens da residência dos avós, crimes cometidos no dia 28 de março deste ano.

Ainda de acordo com as informações policiais, após o registro policial, o delegado responsável pela DAM, solicitou a prisão preventiva, o que foi determinado judicialmente, após manifestação favorável do Ministério Público.

O homem foi preso e encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde está a disposição da justiça.