Homem é preso em flagrante após arrombar casa no Alto da Boa Vista

Um homem, de 37 anos, foi preso em flagrante, após arrombar um imóvel, no bairro Alto da Boa Vista, em Três Lagoas.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima, uma mulher de 40 anos, acionou a PM, pelo 190, informando que sua residência estava sendo invadida.

Uma equipe do Getam (Grupamento Especial Tático de Motos), do 2°BPM (Batalhão de Polícia Militar), foi até o local onde a vítima relatou que tinha deixado o imóvel trancado com cadeado.

Ao avistar os policiais o suspeito tentou fugir, e resistiu à prisão, sendo necessário os policiais algema-lo.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). O homem apresentava escoriações o qual relatou ser de uma queda de motocicleta.