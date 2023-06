Homem é preso em flagrante após tentar enforcar mulher

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante após agredir sua companheira. Ele tentou enforca-la, além de danificar o aparelho celular dela e ameaça-la. A polícia também apreendeu um revólver calibre 38 e 9 munições intactas.

As agressões começaram na madrugada do dia 23 e se estenderam até a manhã do dia seguinte. A vítima compareceu à Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), e apresentou um cofre que pertencia ao seu companheiro, onde foi encontrado o revólver e as munições. Ela relatou as agressões, o dano ao seu celular e as ameaças. Os policiais, após apurações, descobriram que a arma não estava registrada no nome do suspeito, mas de uma terceira pessoa.

Ele foi localizado cerca de 1 hora após a mulher realizar a denúncia, e foi conduzido à sede da DAM. Posteriormente, foi encaminhado às celas da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), onde irá aguardar audiência de custódia junto do Juiz. Se condenado, poderá receber pena de prisão de até 10 anos.