Homem é preso após efetuar vários disparos contra a ex-mulher no Jardim Oiti

Homem, de 40 anos, foi preso em flagrante após tentativa de feminicídio, no bairro Setsul, em Três Lagoas. A prisão ocorreu na tarde de quinta-feira (2), após 24 horas do fato que aconteceu na noite de quarta-feira(1), na praça do bairro Oiti.

De acordo com as informações policiais, a vítima, uma mulher de 24 anos estava com os filhos na praça quando o ex chegou armado. Temendo pela vida a mulher fugiu e foi perseguida, ela só se slavou após ter pulado muro de residências, o autor fez alguns disparos contra a vítima.

Diante dos fatos, os policiais da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) iniciaram as investigações onde localizaram o autor escondido no bairro Setsul.

Ainda de acordo com o registro policial, o suspeito é responsável por manter a mulher em cárcere privado sob ameaças de arma de fogo no dia 28 de fevereiro deste ano.

A vítima, relatou que tinha conhecido o homem a menos de um mês numa rede social, e logo iniciaram um relacionamento, porém romperam porque constantemente era ameaçada.

Os policiais também apuraram que o homem teria mentido o nome verdadeiro para vítima que ostenta na rede social.

O homem foi preso e encaminhado para celas da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), se condenado pela Justiça pelo crime de feminicídio tentado, estará sujeito à uma pena de reclusão de 12 a 30 anos.