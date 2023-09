Homem é preso suspeito de abusar sexualmente da sobrinha de quatro anos

A Polícia Civil de Selvíria, com o apoio da Polícia Militar, cumpriu neste domingo (3), um mandado de prisão contra um homem investigado por abusar sexualmente da sua sobrinha, de 4 anos de idade. O mandado de prisão foi expedido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal.

De acordo com a polícia, ao chegar à Delegacia as informações do suposto caso de abuso sexual, foi determinado pela autoridade policial que fosse feito o exame de corpo de delito pelo médico legista.

Após o resultado do exame e das investigações preliminares, o pedido de prisão preventiva do suspeito de abuso sexual foi deferido, e o homem está à disposição do Poder Judiciário, segundo a polícia.