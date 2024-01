Homem é preso pelo Getam com 23 pedras de crack e R$180

No sábado (27), o Grupo Especial Tático de Motos (Getam), realizou a prisão de um homem de 51 anos, pelo crime de tráfico de drogas, na rua Vicente Leão, bairro Jardim Planalto, em Três Lagoas.



Após várias denúncias de que o suspeito estaria comercializando drogas em um bar, os militares realizaram um trabalho de inteligência e segundo o boletim de ocorrência, teriam flagrado uma grande movimentação de usuários de drogas no local.

Segundo o boletim de ocorrência, ao presenciar a grande movimentação de viciados em drogas, os militares do Getam, teriam procedido por abordar o suspeito, que conversava com mais duas pessoas na frente do local, suspeito de ser uma boca de fumo. Percebendo a aproximação dos militares, dois dos homens teriam conseguido fugir, pulando muros vizinhos, deixando para trás, o suspeito de ser o responsável pela venda dos entorpecentes no local.

Durante revista ao suspeito de 51 anos, os militares teriam encontrado em um dos bolsos, três porções de crack e R$180,00. No local onde funcionaria um bar, os militares teriam visualizado sobre uma mesa, uma carteira de cigarros, com 20 porções de crack, além de uma faca com resquícios da mesma droga.

O homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi levado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde prestou depoimento e segundo a Polícia Militar, a todo momento ameaça um sargento da Polícia Militar, com os dizeres que “as drogas eram plantadas”, e que os militares estariam forjando sua prisão e que “quando saísse da cadeia, iria pegar o militar”.



O caso foi registrado como tráfico de drogas e por calúnia contra funcionário público, devido o exercício de suas funções. O caso será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil. O homem de 5w anos, foi preso em flagrante pelos crimes imputados contra ele.