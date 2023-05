Homem é preso por cárcere privado, lesão e maus-tratos contra a esposa

Um homem foi preso, nesta terça-feira (9), em Três Lagoas, pelos crimes de cárcere privado, lesão corporal e maus-tratos contra a esposa. A prisão ocorreu pela Polícia Civil e o caso é investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou à polícia que o marido a teria deixado trancada dentro da residência, sem comida, por quatro dias. Também que foi agredida com tijoladas e sofreu ameaças com uma faca.

A Polícia Militar recebeu a denúncia, encontrou a vítima e encaminhou o caso para a DAM. Dessa forma, os policiais iniciaram uma força-tarefa para encontrar o suspeito, que tinha saído para trabalhar no distrito industrial da cidade.

As diligências prolongaram-se até que o homem foi capturado pela própria DAM, sendo algemado e autuado em flagrante. Após a realização do exame de corpo de delito, o preso foi para a cela da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde aguardará à disposição da justiça, até a audiência de custódia.