Homem é preso por estupro no bairro Interlagos

Um homem, de 20 anos, foi preso em flagrante por estupro, em Três Lagoas. Ele teria agarrado a força uma mulher, de 19 anos, na porta da casa da vítima, às 14h, desta terça-feira (13), no bairro Interlagos.

A Polícia Militar recebeu a denúncia pelo telefone de emergência 190, que relatava que um homem suspeito de estupro estaria sendo dominado por moradores. Eles esperavam por uma viatura no local.

A equipe da Rádio Patrulha foi até lá e o namorado da vítima relatou que recebeu uma ligação dela relatando que foi agarrada por um homem ao tentar entrar em casa. Segundo a vítima, ele tentou tocar nas partes íntimas, mas ela conseguiu escapar.

Na ocasião, a vítima gritou pela mãe, que estava dentro da casa. A mulher foi socorrer a filha, que conseguiu entrar na residência. A vítima contou que ouviu o suspeito tentando arrombar o portão.

A jovem então teria ligado para o namorado, ainda muito assustada, e passado as características do suspeito, que acabou abordado e dominado pelo rapaz algumas quadras do local.

Conforme os policiais que atenderam a ocorrência, o suspeito estava agitado e precisou ser algemado para o transporte até a Primeira Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado por estupro e preso em flagrante.