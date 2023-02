Homem é preso por furtar frascos de desodorante de uma farmácia

Um homem, de 38 anos, foi preso em flagrante por furtar quatro desodorantes de uma farmácia, no início da tarde de quinta-feira (9), na rua Manoel Faria Duque, no Jardim Rodrigues, em Três Lagoas.

Conforme o boletim de ocorrência, uma equipe do pelotão de trânsito do 2°BPM (Batalhão de Polícia Militar), foi acionada para atender a ocorrência, com as características do suspeito, os policiais realizaram rondas na região.

No cruzamento das ruas Herculano dos Santos e Paraná, os militares conseguiram prender o homem em flagrante, com os quatros frascos de desodorante sem perfume.

O furto foi registrado pelo circuito de câmeras da farmácia, o suspeito foi preso e encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto de Atendimento Comunitário), de Três Lagoas.